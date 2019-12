Uitverkoop bij Anderlecht: paars-wit zet elftal van 22 miljoen euro in de etalage

Om zijn schuldenberg af te bouwen wil Anderlecht een tiental spelers verkopen. Wij maakten de lijst en stelden vast dat RSCA voor al diegenen die nu in de etalage staan ooit 21,7 miljoen betaalde. De uitverkoop zal onvermijdelijk gepaard gaan met verlies, want veel jongens speelden dit seizoen nog geen minuut. In hun ideale scenario recupereert paars-wit deze winter zo’n 10 miljoen. Afwachten of het lukt. Bij een goed bod, wordt ook een verkoop van Amuzu (of Saelemaekers, Bakalli of Zulj) overwogen.

LEES OOK: Anderlecht wil 10 spelers verkopen om schuldenberg af te bouwen: “Dat kan zonder kwaliteitsverlies”

Foto: Photo News

1. Knowledge Musona (29)

- Gekocht van KVO voor 2,5 miljoen

- Positie: linksbuiten

- Contract tot 2022

- Aantal matchen: 10 (geen enkele dit seizoen), 1 goal en 2 assists

Vorige zomer was STVV geïnteresseerd, maar door een liesoperatie raakte hij toen niet verkocht. Er is interesse uit Zuid-Afrika, maar daar kunnen de teams zijn loon niet betalen.

Foto: Photo News

2. Kenny Saief (26)

- Gekocht van AA Gent voor 3,75 miljoen

- Positie: linkerflank

- Contract tot 2021

- Aantal matchen: 34 (geen enkele dit seizoen), 1 goal en 4 assists

Gehaald door Hein Vanhaezebrouck, kansloos onder Vincent Kompany. Weigerde vorige zomer een aanbieding uit 1B. Nu lonkt het Israëlische Maccabi Haifa, dat hem alleen wil huren.

Foto: BELGAIMAGE

3. Yevheni Makarenko (28)

- Gekocht van Kortrijk voor 1,2 miljoen

- Positie: controlerende middenvelder

- Contract tot 2022

- Aantal matchen: 20 (geen enkele dit seizoen), 0 goals en 1 assist

Haalt sinds kort weer de ruime selectie, maar is te houterig. Nochtans kan hij als middenvelder én linksback spelen. Vorige zomer onverkoopbaar door operatie aan de hiel. Nu weer fit.

Foto: BELGA

4. Luka Adzic (21)

- Gekocht van Rode Ster Belgrado voor 0,8 miljoen

- Positie: linksbuiten

- Contract tot 2022

- Aantal matchen: 6 (allemaal dit seizoen), 0 goals en 0 assists

Technisch kan hij Kompany wel bekoren, maar is te wispelturig. Zowel fysiek als mentaal heeft hij moeite met de druk. Kreeg alleen maar invalbeurten.

Foto: BELGAIMAGE

5. Thomas Didillon (24)

- Gekocht van Metz voor 2,2 miljoen

- Positie: doelman

- Contract tot 2022

- Aantal matchen: 46 (slechts 1 dit seizoen), 0 goals, 0 assists

Vorig jaar nog de man van het seizoen, maar door zijn onzekere voetenspel uit de ploeg verdwenen. Kan nog een aardige cent opleveren. Daarom verkoopt Anderlecht liever hem dan Roef (in juni einde contract) of Boeckx.

Foto: BELGA

6. Adrien Trebel (30)

- Gekocht van Standard voor 3 miljoen

- Positie centrale middenvelder

- Contract tot 2023

- Aantal matchen: 91 (4 dit seizoen), 6 goals en 12 assists

Voor hem is een oplossing in de maak. De Fransman wordt gehuurd door Al Shabab, dat een huurprijs betaalt en zijn loon van 2,71 miljoen per jaar overneemt. Geen definitieve oplossing.

Foto: Photo News

7. Isaac Kiese-Thelin (27)

- Gekocht van Bordeaux voor 2,75 miljoen

- Positie: spits

- Contract tot 2022

- Aantal matchen: 37 (12 dit seizoen), 3 goals en 1 assist

Geniet interesse van Kopenhagen, dat het contract van Bendtner niet verlengde. Had in de zomer al een persoonlijk akkoord, maar mocht toen niet weg. Lost de verwachtingen niet in.

Foto: Photo News

8. Alexandru Chipciu (30)

- Gekocht van Steaua Boekarest voor 3 miljoen

- Positie: rechterflankspeler

- Contract tot juni 2020

- Aantal matchen: 69 (geen enkele dit seizoen), 6 goals en 14 assists

Stond in de kampioenenploeg van Weiler, maar als marathonman geen toekomst meer bij Anderlecht. Zijn contract loopt af en dus moet hij nu nog wat geld opbrengen. Gelinkt aan Steaua en Craiova.

Foto: BELGA

9. Andy Najar (26)

- Gekocht van DC United voor 1 miljoen

- Positie: rechtsback

- Contract tot juni 2020

- Aantal matchen: 164 (geen enkele dit seizoen), 14 goals en 16 assists

Speler met langste staat van dienst. Sinds 2012 bij Anderlecht, maar zo vaak geblesseerd dat Anderlecht zijn aflopend contract niet zal verlengen. Revalideert nu ook in de VS, waar zijn ex-ploeg DC United aan hem denkt.

Foto: BELGA

10. Pieter Gerkens (24)

- Gekocht van STVV voor 1,5 miljoen

- Positie: centrale middenvelder

- Contract tot 2021

- Aantal matchen : 85 (7 dit seizoen), 11 goals en 9 assists

Geroemd om zijn polyvalentie, maar niet verfijnd genoeg. Sint-Truiden zette hem al op de lijst, maar een transfer is moeilijk, want Gerkens is nog out tot eind februari.

Foto: BELGA

11. Françis Amuzu (20)

- Jeugdproduct

- Positie: linksbuiten

- Contract tot 2022

- Aantal matchen 59 (12 dit seizoen), 2 goals en 4 assists

Kan als talent nog een aardige duit opleveren en is door de ontbolstering van Doku wat naar de achtergrond verdreven. Paars-wit is overtuigd dat hij meer kan opleveren dan 4 miljoen.