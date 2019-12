“Ik wens Vanden Borre zijn comeback toe. Ook bij de Duivels, who knows”

Topcoach Hein Vanhaezebrouck () fileert wekelijks het (Belgische) topvoetbal. Deze keer maakt de ex-coach van Anderlecht zijn eindejaarswensen over aan de voltallige voetbalwereld. “Hans Vanaken wens ik de Gouden Schoen toe, als was Jonathan David beter in de voorbije seizoenshelft”, vertelt hij.