Bus- en tramverkeer valt stil in Gent: honderden reizigers in de kou

Gent - Door een staking bij De Lijn stonden honderden reizigers in de Gentse binnenstad maandagavond onverwachts in de kou. Na 20 uur viel het volledige stadsnet in Gent stil, zonder dat er informatie beschikbaar was. De staking loopt nog tot vrijdag.

Vervelende avond voor wie maandag met de tram of bus naar Gent was gekomen om te kerstshoppen of de Gentse kerstmarkt te bezoeken: nadat een propvolle tram 1 iets voor 20 uur nog door de Veldstraat was gereden, daagde geen enkele tram meer op. Ook alle buslijnen op de Korenmarkt bleken stilgevallen.

Aan de haltes troepten honderden mensen samen, in de hoop alsnog een tram of bus te zien opdagen. Maar het enige wat nog passeerde, waren lege tramstellen die onderweg waren naar de stelplaats in Gentbrugge.

Op de aankondigingsborden aan de haltes van de Korenmarkt stonden enkel nog de nachtbussen aangekondigd. Dat betekende dat tussen 20 uur en 23.30 uur geen enkele bus of tram reed in Gent. Gestrande reizigers probeerden na een uurtje koukleumen een van de drukbezette taxi’s te nemen op de Korenmarkt. Maar die hadden zo veel werk, dat het niet evident was om een taxi vast te krijgen.

Geen informatie

De Lijn had aangekondigd dat de socialistische vakbond ACOD zou staken deze week. Maar reizigers in Gent kregen geen enkele informatie over het stoppen van de bussen en trams na 20 uur. Ook aan de haltes in Gent was geen informatie te vinden.

De website van De Lijn gaf enkel waarschuwingen over “mogelijke hinder”. Pas om 22 uur maakte De Lijn via sociale media duidelijk dat er “geen stadsvervoer” zou rijden maandagavond in Gent.

De socialistische vakbond heeft een staking aangekondigd tot vrijdag 3 januari. Het is onduidelijk wat de impact zal zijn op het openbaar vervoer in Gent deze week.

Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit, maakte zich maandagavond boos en noemt het verloop van de stakingsdag “een ongelooflijke gemiste kans”.

“Dat de vakbonden in deze periode staken, begrijp ik echt niet. Een periode waarin mensen wat tijd hebben en kunnen zien dat het openbaar vervoer goed werkt, dan staken? Dat begrijp ik niet. En als het dan zo is, dan moet De Lijn goede informatie voorzien. En die was er dus niet.”

