Oudere vrouw overleden na frontale aanrijding

Gent - In de Pantserschipstraat in Gent is maandagmiddag rond 16.45 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurster, een oudere vrouw, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ze overleed later op de avond.

Ter hoogte van de Wondelgemkaai reden twee wagens frontaal op elkaar in rond 17 uur. Bij het ongeval raakte een bestuurster levensgevaarlijk gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Maar alle hulp kon niet meer baten, ze overleed later op de avond in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het parket van Oost-Vlaanderen werd ingelicht en heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Die kwam ter plaatse om de omstandigheden rond het ongeval te onderzoeken.