Franstalige partijen willen wel staatshervorming in 2024, maar niet noodzakelijk meer regionaal

De nieuwe voorzitters van de Franstalige partijen staan open voor een staatshervorming in 2024. Al betekent dat voor hen wel niet automatisch het versterken van de regio’s. Volgens PS-voorzitter Paul Magnette mag de hervorming bijvoorbeeld “niet alleen gaan over de verdeling van bevoegdheden, maar moet die ook gaan over een verbetering van het functioneren van de federale staat en de democratie”. En Georges-Louis Bouchez van MR benadrukt dat een verdere staatshervorming niet noodzakelijk een verdere regionalisering inhoudt. “Dat heeft de burger weinig opgeleverd inzake efficiëntie”, klinkt het.

Ecolo wil af van het denken in twee kampen en CDH zegt op haar beurt dat er “elementen zijn die verder geregionaliseerd moeten worden en andere die beter geherfederaliseerd worden”. (blg)