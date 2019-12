De miljoenenverhuis die niemand wil

Een vloot van 120 dienstwagens met chauffeur staat ter beschikking van het Europees Parlement. Niet alleen in Brussel, maar ook tijdens de maandelijkse vergaderingen in Straatsburg. Zij brengen de parlementsleden van en naar de luchthaven of van de ene naar de andere vergadering. Via de Duitse pers raakt nu bekend dat die 120 wagens elke maand grotendeels leeg tussen Brussel en Straatsburg pendelen, een rit van telkens 450 kilometer. Gemiddeld gezien maken amper 25 parlementsleden er gebruik van om mee te rijden. De anderen verkiezen de trein, het vliegtuig of de eigen wagen.

Toch nuanceert de persdienst van het Europees Parlement die aantallen. “Van de 120 auto’s zijn er 15 elektrisch, die blijven in Brussel”, aldus een woordvoerster. “De 105 andere, die hybride zijn, rijden ook steeds minder leeg heen en terug. We moedigen de ambtenaren aan om die te gebruiken. Gemiddeld rijden intussen al zo’n 70 ambtenaren mee, naast de 25 parlementsleden. Gemiddeld rijden er dus 35 wagens leeg tussen Brussel en Straatsburg. We hebben nu op de agenda gezet dat ook die gebruikt moeten worden.”

Niet uit te leggen

“Er is een eenvoudige oplossing voor dat probleem”, reageert Kathleen Van Brempt (SP.A), die al tien jaar in het Europees Parlement zetelt. “Stop deze maandelijkse verhuizing. Een meerderheid van de parlementsleden vraagt al tien jaar om daarmee te stoppen. Maar wij zijn blijkbaar het enige parlement ter wereld dat daarover niet zelf kan beslissen.”

Kathleen Van Brempt Europarlementslid (SP.A) “Zolang Frankrijk dwarsligt, kunnen we niks doen”

De verhuisregeling is in 1992 in een Europees verdrag vastgelegd, en zo’n verdrag kan enkel met de steun van alle lidstaten worden gewijzigd. Maar Frankrijk maakt er al evenlang een erezaak van om de 751 parlementsleden één week per maand naar Straatsburg, in de Franse Elzas, te laten verhuizen. Ook al zou de EU volgens berekeningen tussen de 103 en 114 miljoen euro kunnen besparen als de parlementsleden daarmee stoppen.

“Ik krijg deze situatie aan niemand uitgelegd, ook aan mezelf niet”, zegt Van Brempt. “Elk jaar bij de budgetbesprekingen stemmen we voor Brussel als enige plaats om te vergaderen. Maar zolang Frankrijk dwarsligt, kunnen we niks doen.”

Extra pijnlijk is dat de nieuwe Europese Commissie, met steun van het parlement, de klimaatproblematiek als absolute prioriteit voor de komende jaren heeft uitgeroepen. Dat valt maar heel moeilijk te rijmen met deze maandelijkse verhuis.