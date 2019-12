Amaya Coppens vrijgelaten in Nicaragua

In Nicaragua is de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens terug vrijgelaten. Coppens, dochter van een Belgische vader en Nicaraguaanse moeder, werd in november opgepakt en moet op 30 januari voor de rechtbank verschijnen. De 25-jarige studente geneeskunde zal samen met vijftien andere opposanten terechtstaan wegens illegale wapenhandel. Coppens is een prominent figuur in de verzetsbeweging tegen het autoritaire bewind van president Daniel Ortega. Eerder zat ze ook al eens negen maanden in de cel nadat ze op straat betogingen had georganiseerd.(blg)