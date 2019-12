Winkelketen E5 mode overgenomen

De Belgische kledingketen E5 mode wordt overgenomen door Feniks Holding. Daardoor is E5 mode voor het eerst in veertig jaar niet meer in handen van de familie Kaesteker. De keten bestaat uit een zeventigtal winkels en biedt werk aan 400 personeelsleden. Het is niet bekend welk bedrag er werd neergeteld voor de overname.

Alle aandelen worden overgenomen door Feniks Holding van ondernemer Frédéric Helderweirt, die er ook meteen CEO zal worden. Dat wordt bevestigd door Hans Van Rijckeghem, CEO van Shopinvest, de holding van de familie, die voor de overname 49 procent van de aandelen in handen had.

De andere 51 procent waren in handen van Alexander Talpe. Talpe, een neef van oprichter Etienne Kaesteker, nam de keten nog maar twee jaar geleden over en was sindsdien CEO.

Volgens Van Rijckeghem is de overname een gevolg van de vele veranderingen in de sector. Met de overname door Feniks Holding moet de kledingketen daar beter tegen gewapend zijn. Ook zal het bedrijf zich meer focussen op online winkelen. (lla)