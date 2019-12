Goud op weg naar beste jaar sinds 2010

Even wat cijfertjes op een rij: tegen een prijs van 1.500 dollar per ounce (31,1 gram) noteert de goudprijs ruim 18 procent hoger dan begin dit jaar. Houden we ook rekening met de lichte daling van de euro tegenover de dollar, dan loopt de winst (uitgedrukt in euro) zelfs op tot 21 procent. En toch zijn de aandelenmarkten er dit jaar flink op vooruitgegaan: zo klom de wereldwijde aandelenindex MSCI World met bijna een kwart en staat de S&P500 op een jaarwinst van 29 procent, de sterkste prestatie sinds 2013.

Goud als diversificatie

“Bijna elke keer wanneer er onrust heerst op de financiële markten, schiet de goudprijs de hoogte in. Zo kreeg goud zijn reputatie van veilige haven”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. “Daarom kan het op het eerste gezicht wat vreemd lijken dat de goudprijs, ondanks de sterke beurshausse dit jaar, zo hoog staat.”

Volgens Koen De Leus zit “de versoepeling van de monetaire politiek van de centrale banken, de Amerikaanse en de Europese op kop”, daar voor veel tussen. “De lage rente, bedoeld om de economie aan te zwengelen en de inflatie op te krikken, maakt obligaties minder interessant. Tegelijk weten beleggers dat ze hun risico’s moeten spreiden en dat ze dus niet al hun geld in aandelen kunnen blijven stoppen. Dus komt goud in beeld. Vroeger kon je nog zeggen: Ja maar, goud heeft toch een opportuniteitskost, want anders dan aandelen brengt het geen dividend op? Maar die vlieger gaat niet op in tijden van negatieve rente. Met wat goede wil zou je nu zelfs van een opportuniteitswinst kunnen spreken. Voeg daar nog aan toe dat tal van centrale banken flink wat goud hebben aangekocht, en je begrijpt meteen waarom de goudprijs piekt.”

Wat in 2020?

Blijft dé vraag: hoe zal de goudprijs in 2020 evolueren? Investeringsbanken als ABN Amro, Goldman Sachs en Commerzbank zien de goudprijs probleemloos doorstomen tot 1.600 dollar per ounce. Ook Danny Reweghs van Inside Beleggen is ervan overtuigd dat “de goudprijs in de loop van 2020 verder gaat schitteren”. (zie de 3 tips hiernaast) RBC Wealth Management, om slechts die bij naam te noemen, is voorzichtiger en schuift een prijsvork van 1.480 tot 1.530 dollar naar voren.

“Niemand heeft een glazen bol”, zegt Koen De Leus. “Maar één ding is wel zeker: gold is here to stay. En wel degelijk ook als veilige haven. Er wachten ons in 2020 namelijk flink wat onzekerheden. Ik denk dan niet alleen aan de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk rond een Brexit-deal, maar ook en vooral aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de impact die zoiets zal hebben op de afloop van de handelsoorlog tussen de VS en China. Beleggers anticiperen daar nu al op, wat de prijsstijging van goud mee verklaart.”