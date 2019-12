Stop de persen

In de nacht van zondag op maandag zijn in Groot-Bijgaarden voor het laatst kranten gedrukt: een deel van de oplage van Het Nieuwsblad. Alle Vlaamse dagbladen van Mediahuis – dat zijn behalve Het Nieuwsblad en De Standaard ook Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg – rollen nu van de persen in het Limburgse Paal-Beringen.

Met de sluiting van Coldset Printing Partners Brussels, een volle dochter van Mediahuis, komt een einde aan een tijdperk. Van de 158 medewerkers die bij de aankondiging van de sluiting in 2016 in dienst waren, zijn uiteindelijk 88 mensen ontslagen. De anderen vonden elders een baan, troffen een regeling of konden aan de slag bij Coldset Printing Partners Paal-Beringen.(krs, mta)

Jimmy Kets

