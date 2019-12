Club hoopt nog deze week op versterking

Club zoekt een scorende aanvaller na het doorsturen van Mbaye Diagne, maar de mogelijkheden in januari zijn beperkt. Vanuit Argentinië kwam het bericht dat Club een bod van 9,5 miljoen euro op San Lorenzo-aanvaller Adolfo Gaich (20) had uitgebracht, maar dat zijn club het bod had geweigerd. Club wilde het bericht niet bevestigen, maar de kans dat het snel tot een overeenkomst komt is klein.

Gaich geldt als een jonge smaakmaker van de Argentijnse eerste klasse, maar wordt vanaf 12 januari in Colombia verwacht voor het Zuid-Amerikaans preolympisch kwalificatietoernooi. Zijn afkoopclausule bedraagt 13,5 miljoen euro. Mogelijk probeert San Lorenzo interesse op te wekken voor zijn de belofte-international.

Een andere vaakgenoemde piste is die van een (ex-)Rode Duivel. Op verschillende supportersfora circuleerde maandag het bericht dat Christian Benteke een contract zou hebben getekend bij Club, maar ook dat bericht is op zijn minst voorbarig. Benteke was volgens onze informatie gisteren in Londen waar hij revalideert van een blessure. Die houdt hem nog enkele weken aan de kant.

Club Brugge vertrekt zaterdag naar Qatar en verblijft er tot en met zondag 12 januari.