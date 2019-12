Courtois: “Bij racisme tegen ploegmaat, stap ik van het veld”

Thibaut Courtois heeft zijn draai gevonden bij Real Madrid en geniet nu even van een vakantie in Miami. Daar sprak hij met de Spaanse krant Marca over verschillende thema’s. Onder meer over racisme. “Als er een ploegmaat slachtoffer wordt van racisme, stap ik van het veld”, aldus de keeper. “Zonder twijfel. Als je niets extreems doet, stopt het nooit.”

Maar Courtois wil vooral genieten bij de Koninklijke. Sinds zijn concurrent Keylor Navas naar PSG vertrok is de Rode Duivel de onbetwiste nummer één. Daarvoor werd de Costa Ricaan die met Real 3 keer de Champions League won soms gepromoot. “Het vertrek van Navas heeft me wel geholpen, ja. Hij was een ploegmaat en we hadden een goed contact, maar er is nu minder discussie en debat van buitenaf. Al moet ik me nog elke dag bewijzen, hoor. Met Areola is er een andere geweldige concurrent gekomen.”

Courtois had ook nog wensen voor 2020. “Ik wil geschiedenis schrijven met Real Madrid. De competitie, de beker, de supercup, de Champions League: we willen alles winnen. Eden Hazard zal daar ook bij helpen. Als hij geen 20 goals scoort, wordt gedaan alsof hij niet goed is. Maar hij creëert ruimte voor anderen met zijn dribbels.Door hem scoren anderen meer.”

Hazard is wel nog enkele weken out met een breukje in de voet. (jug)