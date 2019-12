“We vonden het een slecht idee dat Greta zou staken voor het klimaat. Nu is ze gelukkiger dan ooit tevoren”

Wie is wie

Greta Thunberg (16) is onmiskenbaar de dochter van haar vader. Ze delen dezelfde blik. Een blik die tegelijkertijd guitig, vastberaden en bedroefd oogt. Toch is er één groot verschil: terwijl dochter Greta op de barricades klom tegen de klimaatverandering, zou vader Svante zichzelf nooit een klimaatactivist noemen. “Daarom geven wij (Svante en zijn vrouw Malena, nvdr) normaal nooit interviews”, zegt hij tegen de Britse openbare omroep BBC, dat hem voor een jaaroverzicht toch wist te strikken.

Meer nog: de ouders van Greta waren eigenlijk gekant tegen het plan van hun dochter om te spijbelen voor het klimaat. Het was na de hete zomer van 2018 dat Greta besloot om de wereld een geweten te schoppen en met haar intussen wereldberoemde bord en dito vlechten aan het Zweedse parlement post vatte. “We hebben heel uitdrukkelijk gezegd dat we het niet zouden steunen”, zegt Svante. Daarmee pareert hij de kritiek dat zij het waren die Greta pushten om voor het klimaat te strijden, op een moment dat hij samen met zijn vrouw een boek uitbracht over de moeilijke opvoeding van Greta en haar zusje Beata. “We vonden het net een slecht idee dat ze in de frontlinie zou gaan staan van een gigantische kwestie als de klimaatverandering, zeker met alle haat op sociale media. Dat wil je niet als ouder.”

Veganistische hap

Toch zou Svante het nu niet anders willen. Het is in haar klimaatstrijd dat Greta helemaal openbloeide. “Op de derde dag van haar schoolstaking gaf iemand haar een veganistische hap en ze at het op. Ik kan niet uitleggen wat voor een verandering dat was voor haar en voor ons. Tot dan toe at ze alleen thuis. Ze kon en deed plots dingen die ze daarvoor niet deed. Mensen vinden Greta heel speciaal, maar voor mij is ze nu net heel gewoon. Ze danst, ze lacht, we hebben veel plezier. Ik zie dat Greta heel gelukkig is.”

In de jaren voor de schoolstakingen kampte de tiener met een depressie. Later bleek dat ze ook aan Asperger leed, een vorm van autisme. “Ze stopte met praten, met eten, ging niet meer naar school”, zegt Svante. “Ze heeft een jaar thuis gezeten. Drie maanden lang at ze niets. Dat was de ultieme nachtmerrie voor ons als ouders. Mijn vrouw is toen gestopt met werken en bleef thuis. Ik was ook thuis. We zochten hulp bij dokters en brachten heel veel tijd samen door om er uit te geraken.”

Hypocrieten

Het is in die periode dat Greta’s belangstelling voor het klimaat evolueerde naar dadendrang. “Ze vond ons grote hypocrieten”, zegt Svante. “Ik en mijn vrouw waren grote voorvechters van mensenrechten en hielpen vluchtelingen, maar we hadden geen idee van de klimaatcrisis. Ik zei Greta dat alles goed zou komen. Dat de mensheid slim is en er allerlei technologieën zijn om het probleem op te lossen. Maar door er al die jaren over te spreken en er samen over te lezen, raakten mijn argumenten op. Mijn vrouw is toen gestopt met vliegen en ik werd veganistisch. We deden dat niet voor het klimaat, maar om ons kind te redden. We zagen hoeveel het voor haar betekende en hoeveel energie ze ervan kreeg.”

Toch maakt Svante zich ook zorgen over zijn dochter. “Er zijn zoveel mensen die dingen verzinnen over haar, omdat ze niet willen dat de wereld verandert”, zegt hij. Al lijkt de kritiek en haat van haar af te glijden als water van een eend. “Ik weet niet hoe ze het doet, maar ze lacht erom, vindt het hilarisch. Ze wist ook op voorhand dat ze veel haat krijgen. Ik denk dat ze net heel verrast is dat ze zo goed onthaald is.”