Bosbranden of niet, vuurwerk in Sydney gaat gewoon door

Tienduizenden mensen in het zuidoosten van Australië werden zondag nog gevraagd de regio te verlaten, maar voor velen is het al te laat. De extreme brandhaarden, sterke wind en hoge temperatuur in de staat Victoria zorgen ervoor dat het niet langer veilig is. Inwoners van enkele afgelegen dorpjes verkeren ondertussen in “dreigend gevaar” en moeten binnenshuis beschutting zoeken. “Dat is het veiligst. Het is te laat om nu nog te vertrekken”, staat er op de Twitterpagina van de hulpdiensten.

EMERGENCY WARNING - BUSHFIRE issued for Lakes Entrance, Nowa Nowa and Surrounds.



The safest option is to take shelter indoors immediately. It is too late to leave.



More info https://t.co/aUyBrw2r9g#vicfires pic.twitter.com/dlr6tQ9Lov — VicEmergency (@vicemergency) December 30, 2019

Door aanhoudende droogte en hoge temperaturen wordt Australië al maandenlang geteisterd door hevige bosbranden. Daarbij lieten al tien mensen het leven, brandden zo’n duizend huizen plat en ging een gebied ter grootte van België in vlammen op. En het zal er de komende dagen niet beter op worden. Het Australisch Meteorologisch Bureau zegt dat de branden de afgelopen nachten erg gevaarlijk gedrag vertoonden en “waarschijnlijk nog erger zullen worden”. Door de wind veranderen de branden geregeld van richting en leggen ze meerdere kilometers per uur af. Ook de rookontwikkeling in de regio is enorm. De rookkolommen stijgen tot 14 kilometer hoog en “er komt zelfs bliksem uit de rook”.

Vuurwerk met oudejaar

Die dikke rookwolken hangen ook in de stad Sydney, waar het vuurwerk op oudejaar traditioneel meer dan een miljoen toeristen lokt. Ook dit jaar gaat het wellicht door, ondanks een petitie waarin meer dan een kwart miljoen mensen vragen om het vuurwerk af te lassen. Gebruik het geld van het vuurwerk liever om de branden te bestrijden en de hulpverleners te ondersteunen, klinkt het. Clover Moore, burgemeester van Sydney, zegt “ontroerd te zijn door de steun aan de getroffen gemeenschap”, maar laat het evenement toch doorgaan. “Ons vuurwerk wordt 15 maanden op voorhand gepland en het grootste deel van het budget, dat naar de veiligheid van het publiek en het opruimen achteraf gaat, is al uitgegeven.” Ook Scott Morrison, de eerste minister van Australië, wil het vuurwerk gewoon laten doorgaan en vindt het belangrijk dat “er een boodschap naar de wereld gestuurd wordt. Ik denk dat er geen beter moment is om de wereld te tonen dat we optimistisch zijn als land.”