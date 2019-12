Kindje Jezus verminkt in Ieper

De kerststal van Ieper werd al voor de derde keer in enkele weken tijd gevandaliseerd. In de nacht van zondag op maandag merkte een voorbijganger op dat de figuren in de stal besmeurd waren met ketchup en dat de ledematen van kindje Jezus waren afgetrokken en soms omgekeerd weer in de pop waren geduwd. In de gaten van de ledematen waren sigarettenpeuken gepropt. De voorbije weken werden ook de poppen van Jozef en een paar herders al omgestoten en in stukken getrokken, en de hoed van Jozef werd tot twee keer toe meegenomen. Van de daders is voorlopig geen spoor.

“We betreuren dit”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Binnenkort komen er meer camera’s in de buurt.”(ptb)