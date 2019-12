Twee doden en duizenden Australiërs vast op strand door oprukkende bosbranden: “Wie nog in de stad is, is op zichzelf aangewezen”

In het Australisch stadje Mallacoota zijn zo’n 4.000 mensen ingesloten door de bosbranden. De meesten zitten vast op het strand, waar hulpdiensten hen aanmanen om in het water te gaan. In het gebied zijn al vier mensen vermist. Het totale dodental van de bosbranden in Australië dit jaar staat intussen al op twaalf.

Het zijn angstaanjagende beelden uit de stad Mallacoota in het zuid-oosten van Australië. Duizenden mensen zitten er vast op een strand, terwijl de branden steeds dichter komen. Er is geen weg uit, tientallen huizen gingen er al in vlammen op. Bewoners van de stad vertellen hoe de lucht er dinsdagochtend eerst zwart, en daarna bloedrood kleurde. Brandende sintels vielen er uit de lucht. “De lucht is pikzwart”, tweette een man, “terwijl het een prachtige ochtend zou moeten zijn.”

Foto: Instagram

De brandweer liet weten mensen énkel te kunnen beschermen als ze op het strand zijn. Wie nog in de stad is, is op zichzelf aangewezen. En dus houdt iedereen zich op aan of in de zee in bootjes. Volgens sommigen is het vuur tot op 300 meter van het strand genaderd.

“Wat opvalt, is dat iedereen vrij kalm blijft”, zegt Mark Tregellas, een ex-politieman aan ABC. “Er wordt niet geroepen, het is net erg stil. Veel mensen zijn heel gedreven in wat ze nu doen. Bijna iedereen had goed materiaal mee: wollen kleren, dekens, gezichtsmaskers… Ik heb mensen gezien met brillen, helmen, lampjes voor op het hoofd… Veel mensen hebben de laatste jaren veel bijgeleerd over veiligheid bij bosbranden, dat was er wel aan te zien.”

Terwijl het vuur verder opschoof naar het stadje, ontploften er gasflessen. In de staat Victoria, waar negen verschillende bosbranden woeden, zijn intussen vier mensen vermist. “We maken ons erg zorgen om hen, omdat ze woonden in regio’s waar het vuur al zwaar huishield”, zegt premier Daniel Andrews.

Foto: via REUTERS

Matt Manning is on a boat 3km from #Mallacoota. There are four people and a dog on board. These photos are from early this morning. pic.twitter.com/HNUviZqqTd — Helen Davidson (@heldavidson) December 31, 2019

Vader en zoon gestorven

In de Australische staat New South Wales zijn twee vermiste personen dood teruggevonden. Het zou gaan om een vader en zijn zoon. Dat meldt de minister-president van de staat, Gladys Berejiklian, op een persconferentie. Daarmee is de dodentol bij de bosbranden in het land opgelopen tot twaalf.

“De politie heeft vandaag bevestigd dat twee vermiste personen zijn overleden in Cobargo (in het zuidoosten van New South Wales op ruim 500 kilometer van Sydney). Een derde persoon is nog vermist, ten westen van Narooma, en we maken ons zorgen over zijn veiligheid”, verklaarde Berejiklian.

Eerder kwam nog een brandweerman om het leven toen een vuurtornado zijn brandweerwagen van 12 ton optilde.

De bosbranden woeden nu al sinds oktober in het zuidoosten van Australië. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest.