Man die vijf mensen neerstak aan huis van rabbijn heeft sympathieën voor Hitler

De man die vijf mensen heeft verwond bij een steekpartij in het huis van een rabbijn in de buurt van New York, wordt beschuldigd van het plegen van een haatmisdrijf. Uit documenten blijkt dat hij sympathieën heeft voor het nazisme en Adolf Hitler.

Foto: AFP

Het incident vond zaterdagavond plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey, 40 kilometer ten noorden van New York City, tijdens een viering voor het joodse feest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak mensen met een mes. De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht. Hij zou later in de wijk Harlem opgepakt zijn.

Volgens gerechtelijke documenten heeft de 37-jarige Grafton Thomas zijn antisemitische ideeën neergeschreven. Hij verwees onder meer naar de ‘nazi-cultuur’ en tekende swastika’s. Hij zou ook op het internet hebben opgezocht “waarom Hitler joden haatte”, net zoals adressen van “zionistische tempels”.

De verdachte wordt beschuldigd van poging tot moord maar pleitte zondag onschuldig.