Geparkeerde vrachtwagen vliegt ’s nachts plots in brand

Diksmuide - In de Oostendestraat in Diksmuide, ter hoogte van bouwcentrale Vinckier, is een geparkeerde vrachtwagen in de nacht van maandag op dinsdag plots uitgebrand.

De trekker met oplegger en aanhangwagen stond naast de weg geparkeerd. Om een onduidelijke reden ontstond er om 1.20 uur plots vuur in de cabine of de motorruimte. Een passant merkte het vuur op en hoorde knallen van de banden die ontploften door de brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de cabine al in lichterlaaie. Het vuur kon vrij snel geblust worden. De cabine zelf is volledig uitgebrand en de oplegger liep beperkte schade op, vooral aan het dak. De laadruimte zelf was leeg. De oorzaak van de brand is onduidelijk, maar is wellicht accidenteel want er werden geen braaksporen op de cabine gevonden.

Foto: jhm

De truck staat ook al jaar en dag op dezelfde plaats geparkeerd en is eigendom van een transportfirma uit Roeselare. De politie kon ’s nachts wel de zaakvoerder van die firma bereiken, maar niet de chauffeur. Die woont wat verderop in een appartementsgebouw. De uitgebrande truck werd na de bluswerken getakeld. De Oostendestraat werd niet afgesloten tijdens de brand, maar het verkeer werd er wel geregeld.