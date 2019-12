Britse overheid overlegt met Cyprus na vonnis dat 19-jarige loog over groepsverkrachting: “Maken ons zorgen dat ze geen fair proces kreeg”

De Britse overheid zal haar bezorgdheid overmaken aan de Cypriotische autoriteiten over een proces rond de vermeende groepsverkrachting van een Britse tiener. Maandag werd de jonge vrouw veroordeeld omdat ze zou gelogen hebben dat ze werd verkracht door 12 Israëlische mannen. De Britse overheid denkt dat haar proces niet fair verlopen is.

Foto: AP

Een rechter oordeelde maandag dat de 19-jarige vrouw met opzet loog over een groepsverkrachting door 12 mannen tussen 15 en 22 jaar oud toen ze op vakantie was in juli. Het vonnis werd meteen zwaar veroordeeld door actiegroepen buiten de rechtbank. Ze zeiden dat het proces vol fouten zat en denken dat de goeie band met Israël meegespeeld zou hebben in het vonnis.

LEES OOK: Britse vrouw (19) beschuldigde 12 mannen van groepsverkrachting op Cyprus, maar is nu zelf veroordeeld

Kort nadien trad ook de Britse overheid naar voren. “Het Verenigd Koninkrijk is bezorgd over de garanties van een eerlijk proces. We zullen dit aankaarten met de Cypriotische autoriteiten.”

De veroordeelde jonge vrouw en haar moeder kwamen gisteren aan in de rechtbank met maskers voor de mond met daarop prikkeldraad getekend.

Doodsbang

De veroordeling draaide rond een statement van de vrouw waarin ze haar originele beschuldiging introk. Ze ondertekende die na uren van ondervraging in een politiekantoor. Die werd niet ondertekend, noch was er bij het verhoor een advocaat aanwezig. Volgens de vrouw verplichtte de politie haar om haar verhaal aan te passen. “Ik was doodsbang”, zei de tiener aan de rechter.

Opvallende getuigenis was die van dokter Marios Matsakis, een prominent forensisch patholoog. Hoewel hij zei dat de verwondingen van de vrouw er gekomen waren door geweld en dat de krabben en blauwe plekken op een verkrachting kunnen wijzen, zei hij dat het verhaal toch verzonnen was. “Haar schuld is bewezen”, zei hij. “Want ze heeft bekend.”

Rechten van de mens

De moeder van het slachtoffer deed na de veroordeling haar verhaal aan ITV New: “Het zou nog erger zijn als ze nu beslissen om haar nog een dag op te sluiten, nadat ze al vier en een halve week in de cel gezeten heeft. We zijn vastberaden om recht te laten spreken. We gaan hiertegen in beroep. Als we uiteindelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten trekken, dan zullen we dat ook doen.”