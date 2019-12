Sammy Mahdi (CD&V): “Heb het heel moeilijk gehad met uitspraken van Jan Jambon”

In De Ochtend op Radio 1 heeft CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi voor het eerst gereageerd op de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon waar nu al drie dagen heisa over is. Jambon verklaarde dat sommige asielzoekers een huis konden kopen met het kindergeld dat ze retroactief kregen na hun erkenning. “Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel als N-VA’er voor een eigen achterban. Dan verwacht ik geen leugens.”

Het is intussen al de vierde dag dat er gereageerd en gedebatteerd wordt op de uitspraken van Jan Jambon, Vlaams minister-president. Op twee lezingen had hij het voorbeeld gegeven van “een verhaal” dat hij gehoord had waarbij een familie asielzoekers met achterstallig kindergeld “meteen een huis had kunnen kopen”. Er verschenen factchecks, de gezinsbond reageerde en ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten was erg scherp. Het leidde tot een kleine crisis in de kersverse Vlaamse regering. Enkel vanuit CD&V-hoek bleef het vrij stil, tot nu.

Sammy Mahdi, jongerenvoorzitter die nipt de verkiezingen voor partijvoorzitter verloor tegen Joachim Coens, kon “vrij spreken” over wat hij vond van die uitspraken. Hij vertelde eerst waarom zijn partij zo stil bleef: “Het is begrijpelijk: de voorbije vijf jaar hebben we een politiek gekend waar in de meerderheid veel gekibbeld werd. Wij willen collegiaal samenwerken en dat gekibbel vermijden. Ik kan dus begrijpen dat iemand die deel uitmaakt van een regering zoveel mogelijk collegiaal wil zijn.”

“Maar als CD&V’er vind ik het wel belangrijk om daarnaast een signaal te geven. Ik heb het met die uitspraken heel moeilijk gehad, omdat het niet klopt wat hij zegt. Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel als N-VA’er en voor eigen achterban. Een eigen achterban krijgt trouwens ook liefst feiten met wetenschappelijke relevantie.” Daarmee verwijst Mahdi naar N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele die maandag zei dat iedereen voor de achterban weleens kort door de bocht gaat.

“Kijk, als het gaat over asielzoekers en migranten zijn er vaak scherpe debatten - vaak gevoed door Vlaams Belang - en worden vaak leugens verteld. Dat iemand plots voorrang zou krijgen voor sociale woning, bijvoorbeeld, in plaats van onze mensen. Dat klopt allemaal niet. Het versterkt het beeld alleen maar dat we asielzoekers aan een huis zouden helpen en hen nadien zelfs geld zouden geven om huis te kopen.”

Anomalie

“Voor alle duidelijkheid: ik ben blij dat de anomalie uit de wetgeving gehaald zal worden. Het is niet normaal dat iemand die wacht op asiel plots over tienduizenden euro’s beschikt. Maar daar mag op een normale manier over gecommuniceerd worden.”

Of CD&V niet harder had moeten reageren? Had Mahdi anders gehandeld als hij voorzitter was? “Neen, onze huidige voorzitter heeft ook voldoende werk, nu hij informateur is. Het is belangrijk dat hij dat nu doet. Hij hoeft zich niet in te mengen met deze ruzie. Anderzijds hoop ik dat ze het ons niet te moeilijk maken, dat we niet verplicht worden om op zulke pietluttigheden te reageren.”

Maken deze uitspraken de opdracht van Joachim Coens moeilijker? “Zeker, maar niet alleen dit. Er zijn ook andere lastige uitspraken, over samenwerken met extreem-rechts, bijvoorbeeld. N-VA wou er alles aan doen om samen met hen te werken, terwijl De Wever voor de verkiezingen nog sprak over een Chinese Muur tussen zijn partij en het Vlaams Belang. Dat ligt ook heel moeilijk bij Franstalige partijen.”