Belgische bedrijven vertrouwen in groei eerste helft 2020

Het internationale ondernemersvertrouwen is stabiel aan de vooravond van 2020. 96% van de C-level ondervraagden van een internationale studie van het gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half geven aan positief te zijn over de groeiprognoses voor de komende zes maanden. In België is 95% enigszins tot heel positief, waarvan 4 op de 10 aangeeft zeer zeker te zijn van groei in de eerste jaarhelft van 2020. “Het aantrekken én behouden van talent blijft in 2020 sowieso prioriteit voor veel Belgische bedrijven,” zegt Joël Poilvache, Director bij Robert Half.

De enquête, die door meer dan 5.000 c-suite respondenten over dertien belangrijke internationale markten is ingevuld, richt zich op de groeivooruitzichten, de strategische prioriteiten en de aanwervingsplannen van general managers, financieel directeurs en chief information officers (CIO’s) met aanwervingsverantwoordelijkheden voor kleine (50-249 werknemers), middelgrote (250-499) en grote (500+ werknemers) ondernemingen verspreid over de private, beursgenoteerde en publieke sector. Daaruit blijkt dat 96% positief is over het huidige ondernemersklimaat.

De Belgische leidinggevenden (95%) geven aan dat ze er (enigszins tot veel) vertrouwen in hebben dat hun bedrijf in de eerste helft van 2020 zal groeien. Vier van de tien (39%) noemt zich zelfs zeer zeker van bedrijfsgroei, dankzij groeiende opportuniteiten, het huidige economische klimaat en hun vermogen om geschikt talent aan te trekken. Het vertrouwen ligt evenwel hoger bij General Managers (55%) dan bij CFO’s (44%) en vooral dan CIO’s (19%).

Bepalende factoren

Het internationale ondernemersvertrouwen wordt bepaald door onder meer het huidige economische klimaat (54%), het uitbreiden van zakelijke kansen (51%) en het aantrekken van geschikt talent (50%). En hoewel het tempo van digitalisering, veranderingen in wet- en regelgeving en politieke stabiliteit voor veel leidinggevenden in de verschillende landen van de studie belangrijke overwegingen blijven, is de heersende bedrijfsstemming in 2020 over het algemeen beslist positief.

De Belgische leidinggevenden zetten ook het huidige economische klimaat bovenaan (54%) wanneer gepeild wordt naar de belangrijkste factoren die hun vertrouwen in groei beïnvloeden. Dit ligt hoger bij Waalse leidinggevenden (59%) dan Vlaamse (49%). Die laatsten wijzen vaker het aantrekken van talent aan (58% vs. 44%).

Strategische prioriteiten

Strategische prioriteiten voor de eerste helft van 2020 zijn enerzijds een focus op informatiebeveiliging en nieuwe technologie, en anderzijds talentmanagement, automatisering en Big Data-overwegingen. Deze prioriteiten staan allemaal in het teken van het verhogen van de bedrijfsefficiëntie en productiviteit.

