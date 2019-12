De haat tussen Celtic en Rangers laait weer op na kraker in Glasgow: ‘enfant terrible’ is kop van jut na rode kaart

Het blauwe deel van Glasgow is deze dagen in extase, nu de Rangers na ruim negen jaar weer eens bij Celtic hebben gewonnen. Talk of the town is naast de 1-2 overwinning het gedrag van spits Alfredo Morelos. De 23-jarige Colombiaan kreeg al zijn zesde (!) rode kaart in twee seizoenen tijd, en wakkerde het vuurtje nog eens flink aan met zijn gedrag na zijn uitsluiting.