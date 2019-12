Darina valt flauw in Lidl, wanneer ze bijkomt is ze 245 euro kwijt: "Ik heb gehuild, ja"

Een jonge Waalse vrouw die in de Lidl in Courcelles, nabij Charleroi, aan het winkelen was, is er op bizarre wijze bestolen. Darina (22) viel er flauw, maar toen ze in het ziekenhuis weer bijkwam zag ze dat er 245 euro verdwenen was uit haar portefeuille.

Darina lijdt aan een zeldzame ziekte. Zo’n drie keer per week krijgt ze een mini-hartstilstand, waardoor ze vaak flauwvalt. “Ik kan gelijk waar op gelijk welk moment het bewustzijn verliezen, zonder dat ik weet wat er gebeurt”, vertelt ze aan de kranten van Sudpresse. “Dokters weten nog steeds niet hoe het precies komt.”

Vorige vrijdag, op 20 december, ging ze winkelen in de Lidl van Courcelles. “Ik heb altijd 250 euro bij me als ik inkopen doe. Nu ik een kleine dochter heb van twee jaar, zijn melk en luiers altijd een grote uitgave”, vertelt ze. “Toen ik bijna klaar was, ben ik achteraan in de winkel flauwgevallen. Het moet rond half vijf geweest zijn. Er waren meerdere andere klanten rond me die de hulpdiensten gebeld hebben en me plat op de grond gelegd hebben.”

Geld voor dochtertje

Nadien herinnert Darina zich niks meer, behalve dat ze wakker werd in het ziekenhuis, zo’n vier uur later. “Wat daartussen gebeurd is, weet ik niet. Toen ik in het ziekenhuis mijn portefeuille zocht, ontdekte ik dat er 245 euro uit verdwenen was.” De vrouw was in paniek: “Zo’n som, het was alles wat ik nog had om mijn inkopen te doen. Mijn geld is nu helemaal op. Sindsdien voel ik me heel slecht”, zegt Darina. “Ik heb gehuild, ja. Ik maak me zorgen dat ik geen geld meer heb voor mijn dochtertje.”

Toen vrienden en kennissen hoorden over de diefstal, kon Darina gelukkig op heel wat hulp rekenen. “Iemand heeft mijn diepvries volledig aangevuld, anderen mijn koelkast. Ik heb in totaal hulp gekregen van zo’n dertig mensen, een prachtig gebaar”, vertelt ze.

Niet eerste keer

Hoe de diefstal kon gebeuren, weet Darina niet. “Was het in de winkel? In de ziekenwagen? Misschien wel, want het is niet de eerste keer dat ik flauwval in de buurt. Wisten ze van mijn ziekte en dat ik geld op zak heb? In elk geval hoop ik dat de dief weet dat, wanneer je van iemand steelt, je die persoon in problemen brengt.”

Darina heeft klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie.