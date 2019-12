Trein met 100 reizigers tweetal uur geblokkeerd door bovenleidingsbreuk bij Mortsel

Mortsel - Een trein met 100 reizigers heeft dinsdagochtend een tweetal uur geblokkeerd gestaan op de verbinding tussen Antwerpen en Brussel, door een bovenleidingsbreuk bij Mortsel. Die schade veroorzaakt hinder voor het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel. Dat is vernomen bij de NMBS.

De bovenleidingsbreuk gebeurde dinsdagochtend rond 7.15 uur. Daardoor staat een trein naar Brussel geblokkeerd, met zowat 100 mensen aan boord. Rond 9 uur kwam een andere trein langszij, waar de reizigers op kunnen overstappen. Om de geblokkeerde trein weg te halen, is een hulplocomotief gestuurd, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Door de schade aan de bovenleiding is er hinder voor het treinverkeer. Tussen Antwerpen en Brussel is op die plaats momenteel maar één lijn beschikbaar van de twee (lijnen 25 en 27). Door die beperktere capaciteit (2 sporen in plaats van 4) rijden enkele IC-treinen niet. Ploegen van spoornetbeheerder Infrabel zijn ter plaatse om de schade te herstellen, aldus nog Crols.