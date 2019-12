Lichaam van 49-jarige vrouw gevonden in gracht: “Geen sporen van geweld”

Gent - Op de Antwerpsesteenweg in Oostakker is maandagmiddag een levenloos lichaam gevonden van een 49-jarige vrouw in de gracht. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om het lichaam te onderzoeken. “Geen sporen van geweld of tussenkomst van derden gevonden”, klinkt het.

Het levenloos lichaam van de 49-jarige vrouw, die in de buurt woont, werd maandag rond 17 uur opgemerkt in een gracht ter hoogte van het kruispunt van de Kouterbosstraat en de Antwerpsesteenweg in Oostakker. Een buurtbewoonster ging haar post uit de brievenbus halen, toen ze een lichaam zag liggen in de gracht. Ze verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten.

Er werd een wetsdokter aangesteld door het parket van Oost-Vlaanderen en ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. “Uit de eerste vaststellingen blijken geen sporen van geweld of tussenkomst van derden”, zegt het parket. “Er zal nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek gebeuren om de doodsoorzaak te onderzoeken.”