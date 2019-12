Georginio Wijnaldum ontpopte zich tot man met mening én bewonderaar van Divock Origi: “Ik vroeg me soms echt af hoe hij dat deed”

In de voetbalwereld ging het in 2019 vaak over Liverpool. Eerst net niet de titel gepakt in Engeland, dan de Champions League gewonnen en nu op dominante wijze op weg naar de eerste titel sinds 1990. Een van de steunpilaren van Jürgen Klopp is Georginio Wijnaldum, de Nederlander die ook naast het veld van zich deed spreken.

De 29-jarige Wijnaldum was een van de bepalende figuren van het jaar. Hij was niet weg te denken uit de succesploeg van Liverpool, de club waarvoor hij sinds 2016 speelt. In de beruchte terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League scoorde hij twee van de vier Engelse doelpunten tegen FC Barcelona. En voor Nederland scoorde hij acht keer in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap komende zomer.

Foto: EPA-EFE

Origi

“Als ik puur naar Oranje kijk, ik heb nooit gespeeld zoals nu”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De bondscoach was meteen duidelijk toen hij begon. Dat ik als zijn nummer tien zou spelen. Dat heeft hij goed gezien (lacht).”

Ook bij Liverpool vormt hij één van de cruciale schakels op het middenveld, maar wanneer het over die magische avond op Anfield tegen Lionel Messi gaat, denkt Wijnaldum vooral aan Divock Origi. “Ik vond het die avond tegen Barcelona zo mooi voor Divock. Zo knap ook. Daar had ik echt bewondering voor. Die jongen zat dat seizoen lange tijd helemaal niet eens bij de selectie, maar hij bleef rustig en keihard werken. Ik vroeg me soms echt af hoe hij dat deed. Ik vind niet spelen zelf echt een ramp. Maar Origi liet zien hoe je daarmee om moet gaan. Zo spelen tegen één van de beste elftallen van de wereld en ook nog de beslissende 4-0 maken. Dat was pas echt knap.”

Man met een mening

Wijnaldum is een bescheiden man en benadrukt maar wat graag dat succes een teamprestatie is. Dat doet hij ook als het over racisme in het voetbal gaat. Toen hij met Frenkie de Jong een statement maakte nadat Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend werd door fans van FC Den Bosch “vergat” hij naar eigen zeggen de scheidsrechter van de wedstrijd te bedanken voor het stilleggen van de partij.

“Dat gebaar van Frenkie en mij hebben we met de selectie samen verzonnen. En ik zei wat ik dacht. Het podium van een speler van het Nederlands elftal of Liverpool is nou eenmaal groter dan van veel andere mensen. Ik ben helemaal geen held, ik heb toen uit gevoel gesproken. Dat racisme moet stoppen en dat ik dat vind, dat zijn volgens mij heel veel mensen wel met mij eens. Of ik niet vrees dat ik nu voor allerlei maatschappelijke onderwerpen voor camera’s en microfoons zal worden getrokken omdat ik een mening heb? Nee, eigenlijk niet. De mensen mogen na wedstrijden vragen wat ze willen”, klinkt het.

Ook mengde Wijnaldum zich in de Nederlandse discussie rond Zwarte Pier. “Ik heb gewoon mijn mening gegeven, dat zouden veel meer mensen moeten doen. En op mij wordt gewoon anders gereageerd dan op veel andere mensen. Neem die discussie over Zwarte Piet. Ik heb gezegd dat het anders moet. Dat we echt niemand vragen om het feest stop te zetten. Alleen Zwarte Piet moet je veranderen, zei ik. Ik heb ook gezegd dat kleine kinderen een kleurenpiet prachtig zullen vinden.”