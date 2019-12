Het is een vrouwtje: wolvin Noëlla voor het eerst op beeld

We hebben een nieuwe wolf in België en het is een vrouwtje. Dat wordt bevestigd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De nieuwe wolvin werd rond kerst ontdekt in ons land en krijgt dus de toepasselijke naam Noëlla.

Enkele weken geleden ontdekten boswachters van het Agentschap Natuur en Bos een reeks pootafdrukken in een natuurgebied in het Limburgse Oudsbergen. Er werden onmiddellijk specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ingeschakeld om na te gaan of dit afdrukken zijn van August, de voormalige partner van Naya, of dat het om een nieuwe wolf ging. Omdat er een duidelijk verschil in grootte was, konden de specialisten August uitsluiten.

Op 30 december werd de nieuwe wolf Noëlla voor het eerst vastgelegd op beeld met een wildcamera. Het INBO bevestigt ondertussen dat het om een vrouwelijke wolf gaat. Dat stelden ze vast op basis van de gestalte, de nieuwe pootafdrukken en de locatie.

Omdat Noëlla zich in het leefgebied van August bevindt, is het niet uitgesloten dat er een nieuwe kans is op welpjes aangezien het paringsseizoen voor de wolven eraan komt.