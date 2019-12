Kerstactie van de Pro League voor Younited Belgium levert 140.000 euro op

De elfde editie van de kerstactie van de Pro League heeft een recordopbrengst van 140.000 euro opgeleverd voor Younited Belgium. Dat heeft de Pro League dinsdag bekendgemaakt. De actie liep maandagavond af. Het shirt van Antwerp-middenvelder Faris Haroun bracht het meest op: 4.350 euro.

De veiling van shirts en unieke items bracht 140.000 euro in het laatje, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige record, de 106.400 euro van vorig jaar.

Club Brugge-spelers Hans Vanaken (4.150 euro) en Simon Mignolet (3.600 euro) vervolledigen de top drie van hoogste biedingen op de shirts. Daarna volgen Vincent Kompany (Anderlecht) met 3.100 euro en Didier Lamkel Zé (Antwerp) met 2.000 euro. Vier shirts gingen boven het record uit 2017, toen het shirt van Ruud Vormer 2.000 euro opbracht. Het shirt van Vormer leverde dit jaar 1.750 euro op, goed voor plaats zes.

Bij de specials was het populairste item dit jaar het nieuwe shirt van de Rode Duivels, gesigneerd door de selectie. Dit shirt, aangeboden door de KBVB, leverde 2.500 euro op. De VIP-experience met een achtste finale van de Champions League, aangeboden door Proximus Sports, vond een afnemer voor 2.400 euro.

Younited Belgium

Met de kerstactie steunt de Pro League haar sociale partner Younited Belgium, die voetbal inzet als middel om mensen die kampen met dak- en thuisloosheid opnieuw te integreren in de samenleving. Om de unieke band tussen de Pro League en Younited Belgium extra in de verf te zetten werden de Jupiler Pro League en de Proximus League voor één speeldag omgedoopt tot Younited Pro League.

Pierre François, CEO van de Pro League, is verheugd met het resultaat van de kerstactie. “Zowel het eindbedrag als de naamsverandering betekenen voor onze partner Younited Belgium een prachtig eindejaarsgeschenk. We willen onze clubs en partners bedanken voor hun inzet en engagement en uiteraard de supporters voor hun vrijgevigheid en steun voor Younited Belgium.”

“De financiële steun is belangrijk om onze activiteiten te kunnen organiseren en onze teams te ondersteunen, maar ook naamsbekenheid is voor ons cruciaal”, benadrukt Bert Ballegeer, coördinator bij Younited Belgium. “Tijdens de Younited Pro League kregen wij niet alleen een megafoon in handen om te vertellen waarom wij bestaan en voor wie, maar konden we de profclubs ook vragen om hun lokale Younited-team eens in de spotlights zetten.”

“Dankzij deze kerstactie kan Younited Belgium opnieuw zijn werking verder uitbouwen. We willen naast de fans en alle clubs en partners ook MatchWornShirt.com bedanken, hun ondersteuning bij de veiling heeft dit mooie resultaat mee mogelijk gemaakt”, aldus Julie Schauwaers, Community & Social Return Manager van de Pro League.