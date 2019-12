Burgemeester Sydney: “Niet het vuurwerk is het probleem, wel de klimaatopwarming”

Niet het vuurwerk voor het nieuwe jaar in Sydney, maar klimaatverandering is het echte probleem achter de bosbranden in Australië. Dat zegt de burgemeester van de stad, Clover Moore, dinsdag.

“Australië brandt. Onze nationale parken en onze inheemse dieren worden grote verliezen toegediend. Gemeenschappen worden verwoest. Mensen zijn hun thuis verloren, mensen zijn gestorven. Brandweermannen zijn omgekomen terwijl ze hun gemeenschap beschermden”, zei Moore, de langst zetelende burgemeester ooit van Sydney, dinsdag aan journalisten.

Wegens brandgevaar en het hoge fijnstofniveau werd zelfs opgeroepen om het geplande vuurwerk voor Nieuwjaar in de haven van Sydney te annuleren. Maar de burgemeester, die verkozen raakte als onafhankelijke, bekritiseert van de weersomstuit het klimaatbeleid van de conservatieve regering in Canberra. “Als droogste continent op aarde liggen we in de vuurlinie van de steeds snellere globale klimaatopwarming. Wat hier gebeurt, is een wake-upcall voor onze regering om voortaan op een efficiënte manier bij te dragen aan de vermindering van de wereldwijde uitstoot. Wereldwijd leveren steden hun bijdrage tegen de klimaatopwarming. Het zijn nationale regeringen die ons in de steek laten.”

Steenkoolindustrie

Zware bosbranden teisteren Australië al sinds oktober. De staat New South Wales in het zuidoosten van het land, waar ook Sydney toe behoort, is zeer zwaar getroffen. Ondanks protest gaf de brandweer maandag groen licht voor het vuurwerk met Nieuwjaar.

Energieminister Angus Taylor schreef intussen in een dinsdag gepubliceerd commentaarstuk in de krant The Australian dat Australiërs trots kunnen zijn op de bijdrage van de regering om de CO2-uitstoot te verminderen. Nochtans was Australië een van de landen die zich terughoudend opstelde op de klimaattop van Madrid begin december. De Australische premier Scott Morrison is een fervente medestander van de steenkoolindustrie in zijn land, omdat die voor werkgelegenheid zou zorgen.