Oude video van Eden Hazard gaat opnieuw viraal: “Een moment van dit decennium om snel te vergeten”

Eden Hazard ontpopte zich dit decennium tot een wereldster, zowel als speler voor Chelsea en Real Madrid als voor de Rode Duivels. Maar bij een derdeklasser uit Engeland zijn ze allesbehalve fan van de Belgische aanvaller.

Het kleine Shrewsbury Town stuurde deze week een opmerkelijke tweet de wereld in. “Een moment van dit decennium om snel te vergeten”, was het bijschrift. Daarmee verwijzend naar het moment in 2014 toen Hazard het niet had over de bekeroverwinning met Chelsea (1-2) tegen Shrewsbury, maar over “strawberry”. Een aardbei dus. “Shrewsburry, strawberry, dat is hetzelfde”, lachte Hazard.

De video werd intussen al bijna 365.000 keer bekeken en ging dus, net zoals toen, opnieuw viraal.