Zeebrugge, het nieuwe Antwerpen? Extra controles nu haven almaar meer in trek lijkt bij grootschalige drugssmokkelaars

Brugge - Speurders en douane zijn extra waakzaam voor drugstrafiek in en rond de haven van Zeebrugge. Dat na minstens vier incidenten met drugscriminelen de afgelopen maanden. Van louche Spaanse duikers tot verdachten die op telefoontap over grote cocaïnetransporten spreken. Eind vorige week werd ook 855 kilogram coke onderschept in Suriname, met Zeebrugge als eindbestemming. “Een trieste primeur voor de douane die de controles opdrijven”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Geen van de drie Spanjaarden die een deftige uitleg klaar had waarom ze in godsnaam ’s avonds met duikersmateriaal aan de haven van Zeebrugge stonden. Het trio werd ingerekend, omdat het gerecht vermoedt dat ze klaarstonden voor een nachtelijke duik naar pakketjes drugs.

Het blijkt lang niet het enige vreemde incident gelinkt aan de haven van Zeebrugge, stelt een gerechtelijke bron. Zo werd dit najaar in Engeland 200 kilogram coke uit een schip gehaald dat in Zeebrugge vertrokken was.

Speurders, blijkt uit welingelichte info, konden de voorbije maanden in een lopend Nederlands gerechtelijk onderzoek, via telefoontap volgen hoe enkele vermeende drugscriminelen spraken over een zending van 125 kilogram in de Brugse haven. Douane vond geen lading, maar de speurders konden achteraf wel op tap horen hoe de verdachten spraken over hoe er door agenten vergeefs naar de zending coke was gezocht.

De haven van Zeebrugge.

Van Suriname rechtstreeks naar Zeebrugge

Een vierde incident vond afgelopen vrijdag plaats. Leden van het Container Control Programme van de Verenigde Naties ondeschepten in de haven van Paramaribo, hoofdstad van Suriname, 855 kilo cocaïne ontdekten in een vals plafond boven een container. Een 25-jarige werd opgepakt. Dat bevestigt de regionaal directeur van UNODC, Oost-Vlaming Bob Van Den Berghe. Zijn programma onderschepte dit jaar al 77 ton cocaïne met Europa als bestemming. Het merendeel had de haven van Antwerpen als bestemming. “Opvallend en nieuw: in dit geval was het dus Zeebrugge”, vertelt hij.

Nieuwe smokkelroutes

Hij bevestigt wat ook meerdere gerechtelijke bronnen aan onze krant bevestigen: drugssmokkelaars proberen steeds vaker via Zeebrugge drugs te importeren. “Sinds enige tijd zijn er nieuwe drugslijnen richting Zeebrugge waarop de Belgische opsporingsdiensten zicht trachten op te krijgen. Speurders zullen in de nabije toekomst almaar rekening moeten houden met Zeebrugge”, zegt Van Den Berghe, jarenlang drugsflik in de Antwerpse haven. Niemand die meer van internationale smokkelroutes kent dan hij.

Bob Van Den Berghe, internationaal drugsexpert bij de Verenigde Naties.

Primeur tussen de bananen

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nam intussen contact op met de douanediensten. Hij zegt dat het de eerste keer is dat douaniers vaststelden dat er via containers over de Atlantische Oceaan rechtstreeks cocaïne naar Zeebrugge werd vervoerd. Of althans, de poging daartoe. Niemand die kan inschatten hoeveel wit poeder er wel met succes kon vervoerd worden.

“Er is eigenlijk geen rechtstreekse lijn tussen Suriname en Zeebrugge”, zegt de Fauw. “Wel is er een rederij, CMA CGM, die tussen het Caraïbisch gebied en West-Europa vaart en af en toe een container in Suriname oppikt. Deze onderschepte container in kwestie, gevuld met bananen, droeg een nummer met rechtstreekse bestemming Zeebrugge.”

Vindingrijke bendes, extra controles

De fauw zegt dat er door de douane extra controles zullen uitgevoerd worden. De voorbije jaren werd er in de haven zelf amper cocaïne onderschept. Wel vond de scheepvaartpolitie al eens drugs in pakketten op zee. Er gaan al langer geruchten dat kleinere bootjes op zee van vrachtschepen gegooide drugsladingen oppikken. Ook in de haven van Gent, de derde grootste van ons land, is er sinds kort verhoogd toezicht, bevestigt een gerechtelijke bron.