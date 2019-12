GERUCHTEN. Atlético Madrid zet Dries Mertens op shortlist, Thierry Henry kandidaat bij Barcelona

Nog één keer slapen en dan gaan de poorten van de transfermarkt officieel open. Met Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Erling Braut Haaland (Dortmund) en Takumi Minamino (Liverpool) zijn de eerste toptransfers al achter de rug, maar het belooft alsnog een drukke maand te worden. Daarom: de belangrijkste en opvallendste geruchten op een rijtje.

- Atlético denkt aan Dries Mertens -

We openen meteen met een knaller, want volgens AS staat ene Dries Mertens op de shortlist van Atlético Madrid. Los cholchoneros zijn op zoek naar een extra aanvaller en hebben enkele grote namen in het vizier. Edinson Cavani is de eerste keuze en volgens Spaanse media is er een persoonlijk akkoord, alleen is er nog geen deal met PSG in de maak.

En dus hebben de Madrilenen nog enkele mooie namen in het vizier, weet AS. Daar hoort Mertens bij. De Rode Duivel is na dit seizoen einde contract bij Napoli en zijn toekomst is onduidelijk. Inter is geïnteresseerd, Dortmund polste en een verlengd verblijf in zijn geliefde Napels is ook een optie (al speelt voorzitter De Laurentiis het spel hard). Mertens was tot dusver goed voor 113 doelpunten in 285 wedstrijden bij Napoli. Daily Mail meent bovendien te weten dat de Rode Duivel een speciale clausule in zijn contract zou hebben, die stelt dat hij voor 10 miljoen euro weg kan. Weliswaar enkel naar clubs buiten Italië en de clausule zou alleen maar gelden in de eerste 10 dagen van de wintermercato.

Verder staan ook Patrick Cutrone (Wolverhampton), Paco Alcacer (Dortmund), Cédric Bakambu (Beijing Sinobo Guoan) en Kzysztof Piatek (AC Milan) op de lijst van Atlético.

- Thierry Henry kandidaat-coach bij Barcelona -

Barcelona staat dan wel op kop in Spanje, de positie van trainer Ernesto Valverde is niet onbesproken. Het spel is niet altijd even denderend, en de Catalanen zijn vaak te afhankelijk van de flitsen van Lionel Messi. Indien Barcelona vroeg of laat beslist een nieuwe coach te zoeken, denken de blaugrana volgens Sport aan Thierry Henry. De voormalige assistent van de Rode Duivels, die flopte als T1 bij AS Monaco, is momenteel aan de slag bij het Canadese Montréal Impact, maar zou als ex-speler een uitstekende band onderhouden met techn

isch directeur Éric Abidal en sleutelspelers Messi, Busquets en Piqué.

- Drukte bij Real -

Ook Real Madrid verschijnt met de regelmaat van de klok in de geruchtenmolen. De Koninklijke is al langer geïnteresseerd in Christian Eriksen, maar The Telegraph meldt dat die interesse wat bekoeld is. Dat zou komen door de ontbolstering van Fede Valverde op het middenveld, waardoor de Deense spelmaker geen prioriteit is.

Bovendien heeft Real nog andere ijzers in het vuur. AS meldt dat de Madrilenen voor volgend seizoen mikken op Fabian Ruiz, de Spaanse middenvelder van Napoli. Het contact met de belangenbehartigers van de speler is intensief, maar de vraagprijs van 180 miljoen euro is veel te hoog.

En dan is er nog Martin Ødegaard. De jonge Noor is al sinds januari 2015 eigendom van Real, maar kon er nog niet doorbreken en werd verschillende keren uitgeleend. Dit seizoen ontpopte hij zich op huurbasis tot een sterkhouder bij Real Sociedad, wat de discussie doet oplaaien of De Koninklijke hem vroeger moet terughalen. Daar zou volgens Marca wel een boete aanhangen. De twee clubs hebben echter een goede band, en wordt geopperd dat afspraken over een overgang van spelers als Takefusa Kubo kan helpen in de gesprekken over Ødegaard.

Tot slot wil Real komende zomer (nog eens) proberen om Kylian Mbappé naar de Spaanse hoofdstad te halen. Volgens AS zijn Los Galacticos optimistisch over hun kansen om de Franse topspits los te weken bij PSG. Er zouden de voorbije weken vorderingen zijn gemaakt in het ongetwijfeld complexe dossier.