Koppel steekt huwelijkskaars voor het eerst in 50 jaar aan: veranda brandt af

Diksmuide - In de Vladslostraat in Esen nabij Diksmuide is dinsdag op het middaguur een korte maar felle brand ontstaan in de veranda bij een bejaard koppel. De twee staken hun 50 jaar oude huwelijkskaars voor het eerst aan, maar dat ging helemaal fout.

Het koppel had voor de gezelligheid op oudjaar een grote kaars aangestoken. Naar verluidt ging het om de kaars van hun huwelijk 50 jaar geleden, die ze voor het eerst wilden aansteken. Dat ging echter gepaard met heel veel rook, waardoor ze de kaars uitbliezen en van de woonkamer naar de veranda brachten. Daar smeulde de kaars echter nog na en zette de veranda in brand.

De bewoners probeerden zelf het vuur te blussen, maar dat was onbegonnen werk waarna ze de brandweer belden. Die had het vuur snel onder controle, maar de veranda brandde volledig uit. Elders in de woning is er wat rook- en waterschade. De woonst is niet onbewoonbaar, maar er dringt zich wel een grondige poetsbeurt op. De veranda zelf is wel onbruikbaar.

De 84-jarige man en zijn 81-jarige vrouw ademden bij de brand te veel rook in. Ze kregen een uitgebreide medische check-up in de ziekenwagen, maar voelden er niet veel voor om naar het ziekenhuis te gaan. Vandaag krijgen ze onderdak bij familie. Tijdens de bluswerken sloot de politie de Vladslostraat in beide richtingen af. (JHM)