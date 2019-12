Dennis Van Wijk moet KV Oostende in de Jupiler Pro League houden

KV Oostende heeft een nieuwe trainer beet. Dennis van Wijk keert terug naar de kust en volgt Kare Ingebrigtsen op, zo meldde KVO dinsdag. Het is voor Van Wijk de derde passage bij Oostende. Er is een mondelinge overeenkomst tot en met het einde van dit seizoen.

De Nederlander keert dus terug naar het oude nest. Eerder stond hij van september 1996 tot oktober 1998 aan het roer bij Oostende. “KV Oostende heeft mij indertijd op de kaart gezet als trainer,” aldus Dennis Van Wijk op de officiële website. “We hadden er geen groot budget, maar slaagden er toch in om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Dat blijft nog steeds één van de mooiste herinneringen in mijn carrière.”

In 2007 volgde een iets kortere passage. Na amper één match werd hij enkele weken na zijn aanstelling weggeplukt door STVV.

De laatste club van Van Wijk was KV Mechelen, waar hij vorig jaar in augustus ontslagen werd. KV Oostende staat na 21 speeldagen op de 14e plaats in de Jupiler Pro league, zeven punten boven rode lantaarn Cercle Brugge.

Uitgesproken profiel

“Met Van Wijk hebben we gekozen voor een uitgesproken profiel”, aldus sportief manager Guy Ghysel. “Hij kent de Belgische competitie en de club. Daarnaast is hij gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. Zijn palmares, met in totaal zes promoties, spreekt voor zich. De voorzitter en ik hadden goede gesprekken met Dennis en daaruit bleek dat hij nog steeds razend ambitieus is. Hij wil de club waar het voor hem allemaal begon, helpen om weer naar boven te kunnen kijken.”