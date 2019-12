Plots wordt volle benzinetank tot 4 euro duurder, wat is er aan de hand? “Dit lijkt een platte belastingverhoging”

Pittig bericht dinsdagochtend: tanken wordt fors duurder. Benzine 95 (E10) tot 3,8 cent per liter, benzine 98 (E5) zelfs 6 eurocent. Ook voor diesel gaan de prijzen met 2,9 cent per liter de hoogte in. Zo wordt een tankbeurt tot wel 4 euro duurder. “En mogelijk maken we in het tweede kwartaal nog eens een stijging mee”, zegt Johan Mattart van Brafco, de federatie van brandstofhandelaars. Wat is er aan de hand?