Red Flames Janice Cayman en Julie Biesmans verkozen Afrikaanse meisjes leren voetballen boven kerstcadeaus: “Onvergetelijk moment”

Red Flames Janice Cayman en Julie Biesmans hebben de kerstperiode niet met hun familie en vrienden doorgebracht, maar verbleven in het Afrikaanse Benin om er meisjesvoetbalprojecten van Plan International te bezoeken. De Red Flames steunen sinds 2016 de Belgische tak van de ngo die zich wereldwijd inzet voor gelijke kansen voor meisjes. “Voetballen of naar school gaan, voor ons is het allemaal eenvoudig toegankelijk maar voor deze meisjes is het dat niet”, vertellen Cayman en Biesmans. “De hulp via Plan International maakt echt een verschil.”

Sinds de zomer van 2016 zetten de Red Flames hun voetbaltalent ook in om een steentje bij te dragen voor Plan International België, onderdeel van de internationale ngo die wereldwijd streeft naar gelijke kansen en rechten voor meisjes. Meters Janice Cayman en Julie Biesmans trokken daarom samen met An De Kock, CSR-coördinator voor de KBVB, van 22 tot en met 29 december naar het Afrikaanse Benin om er voor het eerst meisjesvoetbalprojecten te bezoeken.

“De Red Flames hebben specifiek voor deze projecten in Benin gekozen omdat het voetbal er verbindend en verbredend werkt”, vertelt An De Kock. “Via het voetbal worden de meisjes geëmancipeerd en krijgen ze de kans om in gesprek te gaan over delicate onderwerpen zoals kindhuwelijken, anticonceptiemiddelen en kinder- en vrouwenrechten.”

“Bijzondere ervaring”

Tijdens hun week bezochten de Red Flames verschillende dorpen en steden in het Noordwesten van Benin. “We hebben er jonge meisjes leren kennen die net als ons spits of verdediger zijn in hun team”, vertellen Cayman en Biesmans. “We hebben met hen, hun ouders en hun coaches kunnen praten over hoe ze zich ontwikkelen, niet alleen op het vlak van voetbal maar ook als jonge vrouw. Het was echt een bijzondere ervaring om van heel dichtbij te kunnen zien hoeveel effect de steun heeft die we samen vanuit België geven en hoe hun dagelijkse leven eruitziet.”

Tijdens de rondreis trapten de Red Flames ook meermaals een balletje met een aantal voetbalsters en speelden twee van de bezochte dorpen een onderlinge wedstrijd in het bijzijn van de twee Red Flames. “Het voetbal heeft voor ons een verschil gemaakt in ons leven, maar het voetbal doet hier op misschien zelfs een nog ingrijpendere manier hetzelfde voor deze meisjes”, zeggen Cayman en Biesmans, die met plezier hun kerstbreak in Benin doorbrachten. “Als profspeler is het niet altijd even makkelijk om tijd vrij te maken, maar deze reis zal voor ons een onvergetelijk moment in onze carrière blijven. Als we in deze kerst- en nieuwjaarperiode één ding wensen voor 2020, dan zijn het meer Belgische Plan-ouders . De hulp via Plan International maakt echt een verschil.”