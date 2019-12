Trainer ontslagen op oudejaarsdag, dochter reageert woedend: “Wat ben ik blij dat je weg bent bij die enge club”

NAC Breda is op zoek naar een nieuwe trainer. De Nederlandse tweedeklasser zette nota bene op 31 december trainer Ruud Brood op straat.

NAC staat na twintig speeldagen op een zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Ook al bedraagt de achterstand op leider Cambuur elf punten, de club uit Breda doet volop mee voor promotie naar de Eredivisie en won haar laatste twee wedstrijden: 3-0 tegen FC Dordrecht en 0-1 tegen Sparta Nijkerk in de beker.

Toch komt er vlak voor de start van het nieuwe jaar een einde aan de samenwerking tussen trainer Ruud Brood - en assistent-trainer Regillio Vrede - en NAC. Willem Weijs neemt voorlopig over als interim-coach.

“Eind vorig seizoen heeft Ruud in een bijzonder moeilijke periode het team onder zijn hoede genomen. Damage control was het hoogst haalbare toen”, reageert algemeen directeur Luuc Eisenga. “Met een schone lei zijn we vervolgens met een vrijwel geheel nieuwe selectie aan het nieuwe seizoen begonnen. We zagen echter bij een te groot deel van de jonge spelersgroep het ontbreken van noodzakelijke chemie en vertrouwen. Terwijl we juist met de ontwikkeling van deze jonge talenten waarde zouden moeten creëren.”

Over de timing van het ontslag was Eisenga kort. “Door omstandigheden was een persoonlijk gesprek op een eerder tijdstip helaas niet mogelijk”, klinkt het. Brood zelf reageerde via sociale media minder koeltjes op zijn ontslag:

Op de laatste dag van het jaar zo’n bericht doet wel pijn ja en onverwacht.

Ziel en zaligheid in de club gestopt. Kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Lig toch even anders maar wens de supporters het succes wat ze verdienen. #nacpraat #nac — Ruud Brood (@ruudbrood) December 31, 2019

“Enge club”

Roxenne Brood was niet zo diplomatisch als haar vader. “Wat ben ik blij dat je weg bent daar bij die enge club! Nu kun je weer ademhalen. Met die twee directeuren viel ook niet te werken vanaf het begin, heb alles meegekregen binnen de deuren dus dit zeg ik niet zomaar. Je hebt het lang uitgehouden met ze, iets wat ik niet zou kunnen, respect.”

“Spelers gehaald door hen zonder dat je mocht meebeslissen en alles wat jij aangaf werd van tafel geveegd. En dan vinden ze het gek dat er zo’n resultaat wordt behaald. Wat moet je met zulke spelers die niet eens kunnen samenwerken met elkaar en dus ook niet als team kunnen opereren? We zullen zien waar ze aan het eind van het seizoen staan, en of ze dan wel promoveren. En zo wel, zal het vast weer aan de nieuwe trainer liggen. Wat een wereldje. Gelukkig nieuwjaar allemaal! Houdoe en bedankt!”

Heel goed ontvangen is het ontslag bij familie Brood niet... #NACpraat pic.twitter.com/leimke5mmm — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) December 31, 2019

Brood verwijderde de emotionele Facebook-post wat later om ze te vervangen door een andere: