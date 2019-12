Racing Genk haalt met 20-jarig Noors talent eerste winterversterking binnen

Kristian Thorstvedt speelt vanaf januari voor KRC Genk. De 20-jarige Noor komt voor zo’n 1 miljoen euro over van Viking FK.

Thorstvedt is een centrale middenvelder en moet op termijn de opvolger worden van Sander Berge, die aan verschillende buitenlandse clubs gelinkt wordt. De Noor wordt zo de eerste versterking van Genk, dat na 21 speeldagen pas achtste staat in de Jupiler Pro League.

De nieuwe aanwinst komt normaal woensdag, op 1 januari dus, aan in Limburg. Thorstvedt, de zoon van gewezen Tottenham-doelman Erik Thorstvedt, maakte in de winter van 2018 de overstap van Stabaek IF naar Viking FK. Het afgelopen seizoen was hij in 32 optredens goed voor dertien doelpunten en drie assists voor de Noorse eersteklasser, die vijfde werd. Thorstvedt kreeg de prijs voor grootste doorbraak en telt zes caps plus vier doelpunten voor de beloften van zijn land.