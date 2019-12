Brussel haalt alles uit de kast om ravage op oudejaarsnacht te voorkomen: “Lessen getrokken uit vorig jaar”

Brussel -

Voor het eerst is er in Brussel vanavond en vannacht één centraal politiecommando. Op die manier hopen de ordediensten toestanden zoals vorig jaar te vermijden. Toen braken er in Molenbeek en op andere plaatsen rellen uit, werden auto’s in brand gestoken, winkels geplunderd en pompiers aangevallen. “We hebben lessen getrokken uit de fouten die toen zijn gemaakt”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).