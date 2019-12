Doek van 20 miljoen gescheurd? Schilderij van Picasso aangevallen in Tate Modern

Een schilderij van Pablo Picasso, ter waarde van ruim 20 miljoen euro, is mogelijk gescheurd nadat het zaterdag werd aangevallen door een bezoeker van het Londense museum Tate Modern. De verdachte werd aangeklaagd voor vandalisme.

Het werk in kwestie was ‘Buste de femme’, een kubistisch schilderij van de Spaanse grootmeester uit 1944. Het is tijdelijk uit de tentoonstelling gehaald om te onderzoeken hoe groot de schade is. Mogelijk werd het doek gescheurd.

De verdachte, een 20-jarige uit het noorden van Londen, ontkent alle beschuldigingen, maar blijft wel in hechtenis tot zijn voorproces op 30 januari.

Het schilderij zou Picasso’s geliefde Dora Maar afbeelden en werd in mei 1944 in Parijs geschilderd, tijdens de laatste maanden van de bezetting door de nazi’s.