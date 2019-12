Manifestaties van gele hesjes verboden op Champs-Elysées op oudejaarsavond

Manifestaties van gele hesjes zijn dinsdagavond verboden op de Champs-Elysées in Parijs. Daar wordt traditioneel veel volk verwacht voor de overgang van oud naar nieuw.

Elke samenscholing is verboden op de grote laan en een deel van de aangrenzende straten, zo heeft de politieprefectuur van Parijs aangekondigd.

In maart was een betoging van de gele hesjes op de Champs Elysées nog uitgedraaid op zwaar geweld en beschadigingen.

Op oudejaarsavond komen elk jaar tussen 250.000 en 300.000 mensen samen op de laan, onder meer om er naar het vuurwerk te kijken.

De politie kondigt voor dinsdagavond filterblokkades en fouilles aan “in een context van hoge terreurdreiging” op verschillende toegangswegen. Tussen 19 uur en woensdagochtend 3 uur is er ook een veiligheidszone van kracht.

In de nacht van dinsdag op woensdag worden in Frankrijk bijna 100.000 politiemensen gemobiliseerd. Zij krijgen bovendien de steun van militairen en brandweerlui.

Openbaar vervoer in Frankrijk ook verstoord bij overgang oud naar nieuw

Ook met oudjaar is het openbaar vervoer in Frankrijk verstoord wegens het protest tegen de pensioenhervorming. In hoofdstad Parijs reden verschillende metrolijnen dinsdag maar beperkt, twee waren zelfs volledig dicht. Zoals ieder jaar worden er honderdduizenden bezoekers verwacht op de Champs-Élysées voor Nieuwjaar. Maar toeristen ondervonden al dat het zeer moeilijk is om daar te raken, met verschillende treinen die weggevallen zijn.

Tijdens nieuwjaarsnacht zullen de twee volledig geautomatiseerde lijnen tot ongeveer 2 uur rijden. Extra bussen moeten feestvierders veilig naar huis brengen. Ritten met metro, bus of tram zijn zoals ieder jaar gratis met oudejaar. Ook dit jaar zijn er strakke veiligheidsmaatregelen in de stad.

Met de omtreden pensioenhervorming wil de Franse centrumregering komaf maken met de versplintering van 42 aparte systemen én de speciale voordelen die daarbij horen. Ook zullen Fransen gedwongen worden langer te werken. Door het protest tegen de plannen ligt sinds 5 december vooral het openbaar vervoer in Parijs plat, net als het doorgaand treinverkeer. De Franse president Emmanuel Macron zal zich daarover dinsdagavond tot de bevolking richten.

Vakcentrale CGT van de chemie roept intussen op tot een blokkade van alle olie-installaties, raffinaderijen, olieterminals en depots, gedurende 96 uur. Volgens vakbondsman Thierry Defresne bij Total zou die blokkade plaatsvinden van 7 tot 10 januari.