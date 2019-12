De brandweer van New South Wales in Australië heeft een indrukwekkende video online gezet. Op de beelden is te zien hoe brandweerlieden ten zuiden van de stad Nowra moeten schuilen in hun brandweerwagen voor de woedende vuurzee.

