Brand uitgebroken op bouwsite nieuwe snelwegbrug in Genua

Aan de nieuwe snelwegbrug die wordt opgebouwd in de Italiaanse stad Genua, is dinsdag brand uitgebroken. Dat heeft de plaatselijke brandweer meegedeeld. Het vuur kon onder controle worden gebracht en er is geen sprake van grote schade.

De brand ontstond dinsdagochtend aan een stelling van een van de brugpijlers. De brandweer zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het vuur kon onder controle worden gebracht. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

In Genua wordt een nieuwe brug opgebouwd ter vervanging van de Morandi-brug, die in augustus 2018 instortte. Bij die ramp kwam 43 mensen om het leven.

De nieuwe brug, die ontworpen is door de lokale sterarchitect Renzo Piano, moet 1.067 meter lang worden en krijgt de vorm van de kiel van een schip. Kort voor Kerstmis had burgemeester Marco Bucci gezegd dat het viaduct wellicht in mei 2020 in gebruik kan worden genomen. Oorspronkelijk werd nog uitgegaan van een opening van de brug in april.