“Nieuwe wolf Noëlla moet beschermd worden, desnoods trekken we naar de rechter”

“Doe iets aan de bescherming van de wolven, voor het te laat is.” Welkom Wolf trekt aan de alarmbel en vraagt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de situatie van de wolven te bekijken. “Desnoods trekken we naar de rechtbank.”

“Ons geduld is op. We zijn zeven maanden verder na de dood van Naya en er is nog niks veranderd”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Zij zullen zich volgende week burgerlijke partij stellen in het onderzoek naar de “moord” op wolvin Naya, maar bekijken ook de mogelijkheden om het Agentschap Natuur en Bos voor de rechter te slepen voor schuldigverzuim.

“Ze doen niks om de wolven te beschermen. De jacht gaat er gewoon door en ze doen niks om de rust van de dieren te garanderen. Op den duur zijn er geen opties meer en moeten we wel gerechtelijke stappen nemen. Een klacht indienen bij Europa zou een eerste stap zijn. Elke burger kan dat, maar dat is een tergend trage procedure. Onze advocaten bekijken nu wat onze opties zijn.”

LEES OOK. Het is een vrouwtje: wolvin Noëlla voor het eerst op beeld

Praten in plaats van procederen

Loos verduidelijkt dat het geen aanval op minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is. “Zij is nieuw en leert haar domein nog maar net kennen. Wij achten het Agentschap Natuur en Bos verantwoordelijk.” De minister nodigt Welkom Wolf daarom deze week nog uit op haar kabinet om over de kwestie te spreken. “We hebben hetzelfde doel. Laat ons praten in plaats van te procederen. Dat is sneller en efficiënter”, zegt Demir.

Loos laat weten dat Welkom Wolf ingaat op de uitnodiging van de minister en zal het gesprek afwachten voor verdere stappen te nemen. “Als ze ons kan garanderen dat er op korte termijn dingen veranderen, zullen wij niet naar de rechtbank stappen. Maar de maat is echt vol. Wij krijgen dagelijks telefoontjes van mensen met de melding dat er weer jagers rondlopen. Dit kan zo niet verder. We moeten Noëlla en August beschermen.”