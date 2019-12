“Google stopt met Iers-Nederlandse belastingroute”

Google-moeder Alphabet stopt met een populaire methode van belastingontwijking via Nederland en Ierland. Dat heeft het technologieconcern in zijn Nederlandse en Ierse belastingaangiftes over 2018 geschreven, die het persbureau Reuters kon inkijken.

Een precieze datum gaf Alphabet niet voor het stoppen van de praktijk. “Het bestuur verwacht dat dit per 31 december 2019 is, of in de loop van 2020 gebeurt.” In 2017 verplaatste Google op deze manier nog 23 miljard dollar aan inkomsten via Nederland naar Bermuda. Het was al bekend dat er een einde zou komen aan deze belastingroute die ook wel ‘Double Irish with a Dutch Sandwich’ wordt genoemd.

Ierland voerde een paar jaar geleden een wetswijziging door om deze vorm van belastingontwijking na 2020 uit te bannen. Bij de methode draagt een Amerikaans bedrijf bepaalde intellectuele eigendomsrechten over aan een ander bedrijf in Ierland dat de geldstromen via een belastingparadijs als Bermuda naar Nederland en weer terug naar Ierland stuurt. Door die ingewikkelde financiële constructie hoeft minder belasting in de Verenigde Staten te worden betaald.