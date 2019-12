KMI en Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwen voor gladde oudejaarsnacht: “Vier goed, maar wees voorzichtig”

Moet u de weg op met oudejaarsnacht? Let dan op, want er is kans op gladde wegen, zo waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Ook op oudjaar staan de strooidiensten paraat”, zo luidt het. “Vier goed, maar wees voorzichtig.”

“Tijdens oudejaarsavond en -nacht blijft het droog en wisselen plaatselijke opklaringen en lage wolkenvelden elkaar af”, zo meldt ook het KMI. “Plaatselijk kunnen nevel of (aanvriezende) mistbanken gevormd worden. Ook is het lokaal opletten voor rijm. De minima schommelen op de meeste plaatsen rond of net boven het vriespunt, afhankelijk van de opklaringen is het wat kouder of minder koud. De wind is zwak of in de Ardennen soms matig en ruimt van oostelijke naar zuidoostelijke richtingen.”

Op nieuwjaarsdag verwachten we aanvankelijk bewolkt en droog weer, met in de loop van de dag mogelijk wat meer opklaringen, vooral in de Ardennen. Op het eind van de namiddag wordt het opnieuw betrokken vanuit het westen. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden bij een zwak tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Woensdagavond en -nacht wordt het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen en +3 graden in het westen. De wind neemt toe naar overwegend matig uit zuidelijke richtingen.