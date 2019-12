Michelin is sterrenchef geen uitleg verschuldigd

Michelin moet niet kunnen aantonen waarom het een restaurant een ster afneemt, zo oordeelde een Franse rechter dinsdag. De Franse sterrenchef Marc Veyrat had een rechtszaak aangespannen tegen de restaurantgids, maar moet dus in het stof bijten.

Marc Veyrat had een rechtszaak aangespannen nadat zijn restaurant La Maison des Bois in Manigod, nabij het meer van Annecy, in de laatste editie van de Michelingids slechts twee in plaats van drie sterren heeft gekregen, zoals het jaar daarvoor.

Hij kon de beslissing niet begrijpen omdat hij en zijn team ‘nog nooit zo goed waren’ en wilde daarom graag het evaluatierapport van de inspecteur inkijken. Want de 69-jarige chef-kok heeft zelf een vermoeden dat een misverstand rond kaas hem zijn kostbare derde ster heeft gekost en dat wou hij bewijzen aan de hand van het inspectierapport.

Het Tribunal de Grande Instance in Nanterre oordeelde dinsdag echter dat Michelin hem geen uitleg is verschuldigd. ‘De chef-kok en zijn bedrijf SCS kunnen geen enkel document voorleggen dat de beslissing schade heeft aangebracht aan hun zaak’, zei de rechter volgens AFP.

Veyrat kon ook onvoldoende bewijs aanvoeren dat er een legitiem motief is opdat het recht van vrije meningsuiting van de recensenten overroepen kan worden, aldus de rechter. Veyrat had ook gevraagd dat er zou worden gecommuniceerd over de beoordelingscriteria van de recensenten.

Richard Malka, de advocaat die optreedt voor Michelin, had eerder duidelijk gemaakt dat de restaurantgids ‘een instrument is voor consumenten, en geen eigendom is van chef-koks’.