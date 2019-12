Wagen en bromfiets branden uit in Molenbeek: getuige ziet enkele jongeren wegvluchten

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De brandweer heeft dinsdag in Sint-Jans-Molenbeek in de namiddag een brandende auto en scooter geblust, zo bevestigt een woordvoerder van de Brusselse brandweer. Hij voegde eraan toe dat elders in het Brussels Gewest kleinere branden gesignaleerd werden.

De auto in Molenbeek werd rond 16 uur in de Samberstraat geblust. Getuigen zouden gezien hebben hoe drie jongeren wegvluchtten toen de auto vuur vatte. De scooter werd rond 17 uur in de Pierre-Victor Jacobsstraat in deze gemeente in brand gestoken.

Brandweerwoordvoerder Walter Derieuw zei dat in Sint-Lambrechts-Woluwe een afvalcontainer in brand stond in de Andromedawijk en dat op verscheidene plaatsen in de hoofdstad brandend karton gemeld werd.

Het moet uw auto maar zijn, die gasten verdienen een pak slaag serieus pic.twitter.com/uWtXsxDDQD — Ilyasse (@MSideIlyasse) 31 december 2019

Ook vorig jaar werden er tijdens de overgang van oud naar nieuw heel wat wagens en vuilniscontainers in brand gestoken in Molenbeek.