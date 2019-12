Zo’n 17.000 huishoudens in het Zuid-Nederlandse Sittard en omliggende dorpen hebben dinsdagavond geen stroom. De oorzaak is een defect in de hoogspanning, zei een woordvoerder van Enexis.

Hoelang de storing gaat duren, kon hij niet zeggen. Door de stroomstoring zijn Sittard, Susteren, Limbricht, Born, Obbicht, Nieuwstadt en Holtum in duisternis gehuld. De politie roept mensen op het noodnummer 112 over deze stroomstoring alleen te bellen als de beller in gevaar is.