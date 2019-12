Ondanks felle tegenkanting (en boetes) knallen we toch het nieuwe jaar in: twee op de drie Vlaamse gemeenten laten vuurwerk toe

Hoewel steeds meer stemmen oproepen om tijdens de overgang van oud naar nieuw geen vuurwerk meer af te steken, zal het om middernacht in twee op de drie Vlaamse gemeenten om middernacht toch knallen.

Eind mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet van de Vlaamse regering waarbij een algemeen verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen. Gemeenten kunnen het verbod wel tijdelijk opheffen op bepaalde plaatsen en binnen een bepaald tijdskader.

Volgens een onderzoek van VTM Nieuws laten 227 van de 327 bevraagde gemeentes om middernacht wel vuurwerk toe. Enkel in de dichtbevolkte provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kiezen lokale besturen vanavond voor een totaalverbod, in West-Vlaanderen is dat uitzonderlijk. De stad Brugge liet maandag wel weten dat ze het traditionele vuurwerk met de jaarwisseling vervangt door een geluidloos, milieu- en diervriendelijk alternatief: een droneshow.

Boete tot 350 euro

Wie het algemeen verbod negeert in de steden waar vuurwerk niet is toegelaten, krijgt een boete tot 350 euro. Minderjarigen krijgen een boete van maximum 175 euro. Sommige politiezones, zoals in Leuven, hebben al aangekondigd dat ze streng zullen toezien op de naleving van de regel.

Ben Weyts.

Dit tot grote tevredenheid van onder andere Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Die schreef enkele weken gelden nog een emotionele brief waarin hij vroeg aan Vlaamse gemeenten en steden om geen toestemming te geven voor vuurwerk, om dierenleed te vermijden. “Wij hebben als beschaafde samenleving de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden”, schreef de N-VA’er. “Een feestelijke jaarwisseling moet nu niet meer ten koste gaan van onze dieren. Tot nu toe liepen dieren (en mensen) altijd en overal het risico om een vuurpijl rakelings langs het hoofd te zien passeren. (...) Elk jaar sloegen er dieren op hol, raakten er gewond of overleden er zelfs. (…) “Ik vertrouw op jullie beoordelingsvermogen, jullie wijsheid en ja, jullie hart voor dieren en mensen”, klonk het nog in de brief.

Levensgevaarlijk en ongezond

Ook de brandweer roept op om na te denken over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. “Ga jij vuurwerkvrij? Zo bezorg je iedereen een feestelijke nacht”, luidt de campagne. De brandweer haalt een aantal redenen aan om zelf geen vuurwerk af te steken. “Het is levensgevaarlijk, er is risico op brand en het is ook superongezond. Fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na het afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van normale waarden. 90 procent van dat fijn stof komt op de bodem en in het riool terecht en leidt tot een enorme vervuiling.”